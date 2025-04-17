Bouw woontoren op site Petit Rouge mag voorlopig doorgaan in Blankenberge
De bouw van een woontoren van 22 verdiepingen op de site van Petit Rouge in Blankenberge mag voorlopig doorgaan. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist.
De vergunning van het project wordt dus niet geschorst. Omwonenden hadden daarom gevraagd omdat ze hinder en waardevermindering vrezen. Maar dit was enkel een spoedprocedure.
De Raad zal later beslissen of de vergunning voor het bouwproject dat vier jaar kan duren wettig blijft of niet.
Redactie