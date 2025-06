Boudewijn Seapark in Brugge begint eind dit jaar met de bouw van een buitenbad voor zijn zes dolfijnen. Dat heeft Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts bevestigd in het Vlaams Parlement. Het dolfinarium moet in 2037 de deuren sluiten, maar tot dan moet het nieuwe bassin bijdragen aan het welzijn van de dieren.