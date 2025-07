Aline Herman, reisorganisator Herman & Vandamme uit Menen: “Elk jaar is er wel een file door een bosbrand. Dat is daar niet zo ongewoon in de zomer. Maar van deze omvang, dat is toch ongezien.”

Voor wie terugreist vanuit Spanje is het een avontuur. Dikke rook en vlammen tot aan de snelweg die wordt afgesloten. Het verkeer zit muurvast en vakantiegangers staan stil in de file. Zoals Benny Vanacker uit Staden. “Op 8 uur tijd dat we in de file stonden hebben we maar amper 18 kilometer afgelegd. We stonden dus bijna helemaal stil. Vrachtwagens die bijna niet konden passeren op de kleine wegjes in de Pyreneeën want we moesten allemaal van de snelweg.”