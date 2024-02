De blokkades komen er telkens aan grensovergangen met Frankrijk. In Adinkerke zullen er op de E40 tractoren staan. Die groep verzamelt al om kwart over acht in Veurne en trekt dan in colonne richting de grens. Een ander deel van de actievoerders zal het verkeer hinderen aan de grens in Callicanes, dichtbij Poperinge. Ook zij spreken al om kwart over acht af om nadien naar het punt van de actie te rijden.

Een derde actie zal plaatsvinden op de E17 bij de afrit Moeskroen aan de industriezone LAR. Dat protest staat om 9 uur gepland. Tegen de avond zouden de actievoerders weer naar huis gaan. De blokkades zijn een initiatief van landbouwers uit de Westhoek die zich groeperen als drietandbesturen van de Westhoek.