In Brugge zorgt een actie van landbouwers voor heel wat verkeershinder. De Expresweg richting Blankenberge is afgesloten door de politie.
De actie van de landbouwers begon rond 13 uur. Heel wat landbouwtractoren verzamelden aan de rotonde ter hoogte van de Blankenbergse Steenweg.
De boze landbouwers protesteren tegen de geplande Mercosur-vrijhandelsdeal tussen Europa en Zuid-Amerikaanse landen. Ze noemen dit oneerlijke concurrentie. Als protest delen ze gratis aardappelen uit.
De vorige weken waren al gelijkaardige acties in Kortrijk en Brussel.
AANDACHT! Door een manifestatie van de landbouwers zal het verkeer van de Expresweg richting Blankenbergse Steenweg zeer moeizaam verlopen. Gelieve zowel het rondpunt, afslag Expresweg en het rondpunt B-Park zoveel mogelijk te vermijden.— Politie Brugge (@PolitieBrugge) December 30, 2025