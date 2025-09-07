5°C
Nieuws
Brugge

VIDEO | Boe­ren­pro­test hin­dert ver­keer in Brug­ge: Expres­weg afgesloten

Actielandbouw 1

In Brugge zorgt een actie van landbouwers voor heel wat verkeershinder. De Expresweg richting Blankenberge is afgesloten door de politie.

De actie van de landbouwers begon rond 13 uur. Heel wat landbouwtractoren verzamelden aan de rotonde ter hoogte van de Blankenbergse Steenweg.  

De boze landbouwers protesteren tegen de geplande Mercosur-vrijhandelsdeal tussen Europa en Zuid-Amerikaanse landen. Ze noemen dit oneerlijke concurrentie. Als protest delen ze gratis aardappelen uit.

De vorige weken waren al gelijkaardige acties in Kortrijk en Brussel.

Boerenprotest Kortrijk 2
Nieuws

Landbouwers voeren actie in Kortrijk tegen Mercosur-deal: "oneerlijke concurrentie"
Actie landbouwn aardappelen
Actielandbouw 2
Actielandbouw 3
Actielandbouw 4
Actielandbouw 1
Actielandbouw 5
Actielandbouw 6
Redactie
Landbouw

