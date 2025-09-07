De actie van de landbouwers begon rond 13 uur. Heel wat landbouwtractoren verzamelden aan de rotonde ter hoogte van de Blankenbergse Steenweg.



De boze landbouwers protesteren tegen de geplande Mercosur-vrijhandelsdeal tussen Europa en Zuid-Amerikaanse landen. Ze noemen dit oneerlijke concurrentie. Als protest delen ze gratis aardappelen uit.

De vorige weken waren al gelijkaardige acties in Kortrijk en Brussel.