10°C
Aanmelden
Nieuws
 | update 
Kortrijk

Land­bou­wers voe­ren actie in Kort­rijk tegen Mer­co­sur-deal: oneer­lij­ke concurrentie”

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Landbouwers hebben vanmiddag actiegevoerd in Kortrijk uit protest tegen de geplande Mercosur-vrijhandelsdeal tussen Europa en Zuid-Amerikaanse landen. Met een colonne tractors en een symbolische actie aan het Kennedy-rondpunt vragen ze aandacht voor wat zij oneerlijke concurrentie noemen. De actie is een voorbode van het grote boerenprotest dat morgen in Brussel plaatsvindt.

Rond 16.00 uur trok een colonne tractors door Kortrijk richting het Kennedy-rondpunt. De landbouwers protesteren er tegen de Mercosur-vrijhandelsdeal, een akkoord tussen de Europese Unie en een handelsblok van Zuid-Amerikaanse landen. Volgens de boeren dreigt het akkoord Europese landbouwers te benadelen, omdat ingevoerde producten niet aan dezelfde strenge normen zouden moeten voldoen.

“Voor wie morgen niet naar Brussel kan of wil gaan, organiseren we hier al een kleine actie”, zegt landbouwer Kevin Deroeck. “Het probleem is vooral de oneerlijke concurrentie. Voor ingevoerde producten geldt veel minder wetgeving en er is minder controle.”

Boerenprotest Kortrijk
Boerenprotest Kortrijk 3

Onzeker of er een akkoord komt

Hoewel het Europees Parlement recent instemde met extra beschermende maatregelen, zoals een systeem van verscherpt toezicht op de invoer van gevoelige producten als rundsvlees, gevogelte en suiker, blijft de ongerustheid groot.

“Voor mij hoeft het niet meer, maar ik wil vooral de jonge landbouwers steunen”, zegt Koen Taveirne, eveneens landbouwer. “Mijn zoon wil in de landbouw stappen en ik vind het absurd hoe dit vandaag loopt. Voor mij is de maat vol.”

Boerenprotest Kortrijk 4

Of het handelsakkoord er effectief komt, blijft voorlopig onzeker. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zou het akkoord na de Europese top willen ondertekenen in Brazilië, maar niet alle lidstaten staan achter de deal. Frankrijk verzet zich openlijk en België zou zich bij een eventuele stemming onthouden.

Leonie Delodder
Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Belga
Boerenprotest Landbouw Europese Unie

Meest gelezen

2021-03-15 00:00:00 - Ook in Nieuwpoorts hersteloord slaat coronavirus toe
Nieuws

Koningspaar viert volgende week in Nieuwpoort 75 jaar Samana en 40 jaar Ter Duinen
2016-11-07 00:00:00 - ComingWorldRememberMe wint prestigieuze Britse award
Nieuws

Kringwinkel Oostkamp gaf al dertig herdenkingsbeeldjes terug aan Koen Vanmechelen
Bezoek Koning Nieuwpoort
Nieuws

Koninklijk feest: Ter Duinen viert 40-jarig bestaan met koning Filip en koningin Mathilde

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Mc Donalds2

128ste McDonald’s opent morgen in Torhout
Moskee

Geen gebedsdiensten meer toegelaten in winkelpand in Kortrijk
Vakantiewoning damme

Blankenberge voert nieuwe logiesbelasting in voor vakantiewoningen en appartementen
Aveve langemark

Meerjarenplan Langemark-Poelkapelle: nieuwe jeugd- en vrijetijdssite is belangrijkste investering
Foto Zonnebeke college

Meerjarenplan: Zonnebeke investeert bijna 25 miljoen euro, voor elke deelgemeente wat wils
Koksijde

Koksijde plant 140 miljoen euro aan investeringen tegen 2031
Aanmelden