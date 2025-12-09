Landbouwers voeren actie in Kortrijk tegen Mercosur-deal: “oneerlijke concurrentie”
Landbouwers hebben vanmiddag actiegevoerd in Kortrijk uit protest tegen de geplande Mercosur-vrijhandelsdeal tussen Europa en Zuid-Amerikaanse landen. Met een colonne tractors en een symbolische actie aan het Kennedy-rondpunt vragen ze aandacht voor wat zij oneerlijke concurrentie noemen. De actie is een voorbode van het grote boerenprotest dat morgen in Brussel plaatsvindt.
Rond 16.00 uur trok een colonne tractors door Kortrijk richting het Kennedy-rondpunt. De landbouwers protesteren er tegen de Mercosur-vrijhandelsdeal, een akkoord tussen de Europese Unie en een handelsblok van Zuid-Amerikaanse landen. Volgens de boeren dreigt het akkoord Europese landbouwers te benadelen, omdat ingevoerde producten niet aan dezelfde strenge normen zouden moeten voldoen.
“Voor wie morgen niet naar Brussel kan of wil gaan, organiseren we hier al een kleine actie”, zegt landbouwer Kevin Deroeck. “Het probleem is vooral de oneerlijke concurrentie. Voor ingevoerde producten geldt veel minder wetgeving en er is minder controle.”
Onzeker of er een akkoord komt
Hoewel het Europees Parlement recent instemde met extra beschermende maatregelen, zoals een systeem van verscherpt toezicht op de invoer van gevoelige producten als rundsvlees, gevogelte en suiker, blijft de ongerustheid groot.
“Voor mij hoeft het niet meer, maar ik wil vooral de jonge landbouwers steunen”, zegt Koen Taveirne, eveneens landbouwer. “Mijn zoon wil in de landbouw stappen en ik vind het absurd hoe dit vandaag loopt. Voor mij is de maat vol.”
Of het handelsakkoord er effectief komt, blijft voorlopig onzeker. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zou het akkoord na de Europese top willen ondertekenen in Brazilië, maar niet alle lidstaten staan achter de deal. Frankrijk verzet zich openlijk en België zou zich bij een eventuele stemming onthouden.