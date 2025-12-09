Rond 16.00 uur trok een colonne tractors door Kortrijk richting het Kennedy-rondpunt. De landbouwers protesteren er tegen de Mercosur-vrijhandelsdeal, een akkoord tussen de Europese Unie en een handelsblok van Zuid-Amerikaanse landen. Volgens de boeren dreigt het akkoord Europese landbouwers te benadelen, omdat ingevoerde producten niet aan dezelfde strenge normen zouden moeten voldoen.

“Voor wie morgen niet naar Brussel kan of wil gaan, organiseren we hier al een kleine actie”, zegt landbouwer Kevin Deroeck. “Het probleem is vooral de oneerlijke concurrentie. Voor ingevoerde producten geldt veel minder wetgeving en er is minder controle.”