Het is een pak werk voor één dag slipjesexpo, nu zondag tijdens de rommelmarkt. Slypskapelle heeft 1.000 inwoners en 15 verenigingen, maar iedereen is begaan met het onderbroekenavontuur.

In het jaar 2000 stuntte Slypskapelle al eens met onderbroeken. Het begon allemaal met een idee van meester Luc Castelein, die intussen overleden is. Het is intussen 25 jaar later.

Chris Scheldeman: "We hadden er toen meer dan 4.200. We hebben er nu al, zonder dat we er nog moeten ophalen 9.200. Mijn man zou enorm fier geweest zijn. Oh ja. Hij wilde het record breken van 6.000, maar dat heeft hij niet gehaald."