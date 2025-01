De woningen en appartementen in de wijk Venning worden via een centraal energiesysteem van warmte voorzien. Doordat een gasketel het rond Kerstmis plot begaf, zaten enkele gezinnen zonder warm water of verwarming.

“Elke woning en appartement werden blijvend voorzien van een basistemperatuur rond 20 graden. Er is wel een probleem geweest op vlak van warm watertoevoer. Dat liep niet synchroon en voerde te weinig warm water aan. Daarom hebben we de gasketel tijdelijk vervangen door een mazoutketel”, zegt Karel Maddens, directeur van de woonmaatschappij SW Plus.