Het ene moment werkt de verwarming wel, het andere moment dan weer niet. En als de verwarming werkt, is de kans groot dat er geen warm water is in de keuken of in de douche. Het is een probleem waar de bewoners van de Venning al een tijdje mee kampen en waar er geen oplossing voor komt.

“Deze situatie brengt serieus veel stress met zich mee. Je wil de kinderen verzorgen, de afwas doen, het huishouden… maar dat kan niet. Vanavond vieren we oudjaar ook zonder verwarming, maar wel met een dikke jas en een deken”, vertelt bewoner Andy Verslycken.