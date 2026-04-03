De vakbonden bij De Lijn voerden deze week actie tegen de besparingen die de Vlaamse regering plant. Woensdag werd er al gestaakt in Limburg, donderdag in Antwerpen en nu is het de beurt aan Oost- en West-Vlaanderen. De vakbonden hebben drie stakingsposten opgezet in West-Vlaanderen, in Kortrijk, Oostende en Brugge.

"Daarmee willen we vooral visibiliteit creëren en mensen die wel gaan werken, ook informeren over onze beweegredenen", zegt Stan Reusen van ACOD. "We zien dat het onderwerp ook tijdens deze tweede actieweek blijft leven. De interne werking komt heel erg onder druk te staan en de ongerustheid neemt toe."

"Niet netjes"

De vakbonden blijven hun vraag herhalen om in gesprek te gaan met de bevoegde Vlaamse minister Annick De Ridder (N-VA). "Tot nu toe bleef deze vraag onbeantwoord en dat vinden we niet netjes. We willen samen bekijken of er geen alternatieven zijn voor de besparingen", zegt Reusen. "Als we op dit tempo blijven besparen, dan kunnen wij op den duur niet langer in degelijk openbaar vervoer voorzien."