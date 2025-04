De leeuwinnen krijgen eerst alle tijd om hun nieuwe verblijf in alle rust te ontdekken. Afhankelijk van de gewenning aan hun nieuw verblijf zullen ze binnenkort zichtbaar zijn voor het publiek.

Nestor krijgt meteen visueel contact met zijn toekomstige partners via transparante scheidingswanden. Een echte fysieke introductie is pas mogelijk wanneer de leeuwinnen krols worden op de leeftijd van 2 à 2,5 jaar. In het late najaar of komende winter verwacht Bellewaerde een troep te kunnen vormen.