Elk land aan de Noordzee mag een bepaalde oppervlakte gebruiken voor economische doeleinden. Voor België gaat het om 3.454 vierkante kilometer. Ons land heeft momenteel 15,1 procent van die ruimte gereserveerd voor windparken. Tegen 2030 willen we zo'n 6 gigawatt aan windmolens bouwen in de Noordzee. Daarvoor is volgens WWF echter 24,82 procent van de beschikbare ruimte nodig. "Het probleem is dat het te druk wordt in ons deel van de Noordzee," zegt WWF-onderzoeker Arnaud Van Dooren.