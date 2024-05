Bexco is gespecialiseerd in het maken van touwen voor offshore installaties, schepen en andere marinetoepassingen. Het bedrijf heeft een fabriek in Hamme en in Antwerpen.

Eigenaar Exmar verkoopt de dochter aan Bekaert. De Antwerpse gastankerrederij wil zich concentreren op investeringen in zijn vloot. Bekaert is zelf ook actief met de productie van touwen. De overname moet het aanbod van Bekaert in synthetische offshore hijs- en verankeringssystemen versterken, klinkt het.