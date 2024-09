De gemeente De Haan spant zich al jaren in om de weinige resterende hotels met zeezicht te behouden. Een symbooldossier voor het gemeentebestuur is dat van het Beach Hotel in De Haan. Meer dan 12 jaar geleden weigerde burgemeester Wilfried Vandaele, toen schepen van Ruimtelijke Ordening, dat het Beach hotel omgevormd zou worden tot appartementen. Uiteindelijk gaf de eigenaar toe en verkocht hij het gebouw waarbij de functie van hotel behouden bleef.

Een paar jaar geleden besliste de nieuwe eigenaar op zijn beurt echter om er 11 appartementen van te maken. De gemeente weigerde de vergunning op 14 januari 2022. De promotor ging in beroep bij de Deputatie en die verleende de vergunning op 8 september 2022 wel.

Burgemeester Wilfried Vandaele: “Wij legden ons niet neer bij de beslissing van de Deputatie en gingen in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die Raad vernietigde nu op 29 augustus de beslissing van de Deputatie. Dat is een belangrijke stap in onze strijd om dit hotel op een toplocatie te behouden”.