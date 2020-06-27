“Het zijn Batjes. We hebben net een nieuwe gsm gekocht en er was toch korting”, zegt een bezoeker. Anderen komen bewust op zoek naar koopjes. “Natuurlijk verwachten we grote kortingen op de eerste dagen van de Batjes.”

Volgens de handelaren beantwoorden ze aan die verwachtingen. “Dat is zo, vooral via koppelverkoop. Op collecties van vorige jaren werken we ook met ronde prijzen. Klanten verwachten dat er afgeprijsd wordt”, zegt handelaar Natalie Mulier.