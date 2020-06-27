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De Batjes in Izegem zijn opnieuw een trekpleister voor koopjesjagers uit heel West-Vlaanderen. Ondanks de zomerse temperaturen zakken dit weekend duizenden bezoekers af naar het stadscentrum, waar handelaars al voor de officiële soldenperiode uitpakken met stevige kortingen en koppelverkoop.
“Het zijn Batjes. We hebben net een nieuwe gsm gekocht en er was toch korting”, zegt een bezoeker. Anderen komen bewust op zoek naar koopjes. “Natuurlijk verwachten we grote kortingen op de eerste dagen van de Batjes.”
Volgens de handelaren beantwoorden ze aan die verwachtingen. “Dat is zo, vooral via koppelverkoop. Op collecties van vorige jaren werken we ook met ronde prijzen. Klanten verwachten dat er afgeprijsd wordt”, zegt handelaar Natalie Mulier.
“We hebben vaste klanten uit Waregem en Kortrijk die elk jaar terugkomen. Het is niet alleen Izegem en omgeving, maar een groot deel van West-Vlaanderen"
Niet alleen inwoners van Izegem vinden de weg naar het evenement. Ook bezoekers uit andere steden komen speciaal naar de Batjes afgezakt. “We hebben vaste klanten uit Waregem en Kortrijk die elk jaar terugkomen. Het is niet alleen Izegem en omgeving, maar een groot deel van West-Vlaanderen. De Batjes zijn een begrip geworden”, vertelt opticien Dominique Maenhout.
De hitte zorgde overdag voor iets minder drukte, maar tegen de avond liep het stadscentrum opnieuw vol. De organisatie verwacht tussen de 10.000 en 15.000 bezoekers per dag.