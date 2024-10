Onder het nieuwe gebouw is er een fietsenstalling waar leerlingen hun fiets droog kunnen achterlaten. En ook de speelplaats is vernieuwd. “Buiten zijn er nieuwe speeltoestellen gekomen, we hebben gewerkt met natuurlijke materialen. Het is gedaan met plastic, we willen het echt natuurlijk houden. Nieuwe speeltoestellen maar ook een buitenklas waar leerkrachten kunnen komen en waar kinderen ook gezellig kunnen samenzitten. We kunnen met z'n allen, met 145 kinderen en leerkrachten in die buitenklas, dus dat is ook heel fijn.”

Alle werken samen, in alle afdelingen kostten 3 miljoen euro, betaald met eigen middelen, Vlaamse subsidies en de verkoop van het oude Marktschooltje.