Niet toevallig kreeg de omgeving van Barnum afgelopen zomer extra veilige accenten. In de Stationsdreef, Stokerijstraat en Zijstraat werden de oversteekplaatsen in de verf gezet met sierhekkens en opvallende ledverlichting. Aan de fietsenstalling in de Stationsdreef zorgen twee voetpaduitstulpingen voor trager verkeer. Voor fietsers die tegen de hoofdrijrichting in rijden, is er nu een fietspad om veilig te kunnen invoegen. Schepen Stefaan Van Coillie: "We investeren jaarlijks heel fors in veilige schoolomgevingen. Een goede infrastructuur gaat hand in hand met een duidelijk mobiliteitsbeleid. De scholen zijn zeer waardevolle partners in ons verhaal. Voor de uitwerking van onze aanpak bij schoolomgevingen gaan we altijd met de schooldirectie in gesprek."