Een beroerte staat in de top tien van de belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen, goeie zorg is dan ook belangrijk. Vandaag is het trouwens de Europese dag van de beroerte. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits: “Het belangrijkste is natuurlijk dat je voldoende patiënten hebt. Je moet er gemiddeld 50 per jaar hebben die zo'n heel zware ingreep moeten ondergaan. Maar het is ook van belang dat die centra ver genoeg van elkaar liggen, dus eentje in het noorden van de provincie en eentje in het zuiden. Je moet ook heel goed samenwerken met de ziekenhuizen in de buurt.”