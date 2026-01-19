4°C
Nieuws
Wervik

Auto­be­stuur­der komt met de schrik vrij nadat vracht­wa­gen plots over rij­vak schuift

Deze middag raakten een vrachtwagen en een auto betrokken bij een ongeval op de Hoogweg in Wervik. Beide bestuurders kwamen met de schrik vrij, maar de weg was tijdelijk volledig afgesloten.

Op de Hoogweg in Wervik kwam deze middag een vrachtwagen met oplegger dwars op de rijbaan te staan. Het voertuig, onderweg richting Menen, raakte om onbekende reden van de weg. De achterwielen van de trailer belandden daarbij gedeeltelijk in de gracht.

DSC 6213

Toen de chauffeur probeerde het voertuig te corrigeren, schoof de oplegger op het andere rijvak, net op het moment dat een tegenligger naderde. Een 43-jarige autobestuurder uit Waasten botste met de vrachtwagen en belandde daarna in de gracht. Hij raakte niet ernstig gewond, maar werd uit voorzorg wel naar het ziekenhuis gebracht.

De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Door het ongeval was de weg lange tijd volledig geblokkeerd en moest het verkeer tijdelijk omgeleid worden.

Redactie
Ongeval

