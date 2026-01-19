Toen de chauffeur probeerde het voertuig te corrigeren, schoof de oplegger op het andere rijvak, net op het moment dat een tegenligger naderde. Een 43-jarige autobestuurder uit Waasten botste met de vrachtwagen en belandde daarna in de gracht. Hij raakte niet ernstig gewond, maar werd uit voorzorg wel naar het ziekenhuis gebracht.

De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Door het ongeval was de weg lange tijd volledig geblokkeerd en moest het verkeer tijdelijk omgeleid worden.