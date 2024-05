Een stevige fles whisky slaat tegen de boot in aanwezigheid van burgemeester Dirk De fauw, Maddly Bamy en Piet Wittevrongel: Askoy II is ingehuldigd. Voor vzw Save Askoy II een memorabel moment, want het heeft lang geduurd om het zeilschip weer vaarklaar te maken. Het werd in 2022 wel al beschermd als varend erfgoed.

In 1974 kocht Jacques Brel de zeilboot en leerde hij ermee varen. Iets later vertrok hij op wereldreis met Bamy en eindigde hij op de Markiezeneilanden. In 1976 verkocht hij alweer het schip. Na enkele eigenaarswissels strandde het zeiljacht op de kust van Nieuw-Zeeland waar het 13 jaar lang verkommerde.