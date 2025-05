Rond 11 uur is de Askoy II aangekomen in Blankenberge. Het legendarische schip meert aan voor de zeilmakerij van de familie Wittevrongel. Jacques Brel liet hier de zeilen maken voor hij op wereldreis vertrok. In 2005 kochten de broers Wittwrongel het wrak. In 2015 zijn ze gestart met de restauratie en nu is de Askoy eindelijk vaarklaar.

Vanmiddag gaat de tocht verder naar Oostende, waar de Askoy te bewonderen zal zijn op het maritiem event 'Oostende voor Anker'. Volgende week komt het schip dan terug naar Blankenberge voor de havenfeesten.