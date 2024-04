49 jaar geleden vertrok zanger Jacques Brel met zijn boot op wereldreis. Maar Brel wordt ziek en strandt op de Markiezeneilanden. In 2008 slagen de broers Wittewrongel er in om het schip naar ons land te halen. “We zijn al 16 jaar bezig met deze boot, dat is een stuk van je leven. We ons lange tijd afgevraagd met wat we bezig waren, maar vandaag gaat het schip eindelijk te water”, verduidelijkt Staf Wittewrongel.