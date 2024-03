Na een jarenlange restauratie is de Askoy II te water gelaten om te kijken of het waterdicht is. Maar dat bleek niet het geval. Er is een lek in de romp dat ze nu moeten herstellen. Op 8 april -de verjaardag van Jacques Brel- volgt een nieuwe poging om de Askoy te water te laten. Begin mei is er dan de plechtige inhuldiging en kan het zeilschip weer écht varen.