Art-deco­wo­ning bezoe­ken in Ieper: hier kan je over­al terecht op Open Monu­men­ten­dag zondag

Open monumentendag ieper

Zondag is het Open Monumentendag. In West-Vlaanderen kan je meer dan 250 activiteiten beleven in verschillende gemeenten en steden. Het thema dit jaar is 'in stijl'. Zo kan je in Ieper binnenkijken in een van de eerste art-decowoningen van België.

Liefhebbers van architecturaal erfgoed kunnen deze editie echt hun hart ophalen. Er zijn dit jaar opvallend veel activiteiten die in lijn liggen met het thema 'in stijl'. Veel steden en gemeenten focussen op 'hun' bekende én minder bekende architecten. 

In De Panne stellen een aantal belle epoquewoningen hun interieur open. In Ieper kan je bekijken in een van de eerste art-decowoningen: de architectenwoning van Paul Verbruggen.

Afbeelding van Whats App op 2025 09 12 om 10 20 30 db7c176f

Andere activiteiten

Er zijn nog heel wat parels te ontdekken zondag in de provincie. Een overzicht van alle activiteiten vind je hier. Het merendeel is vrij te bezoeken en helemaal gratis.

Voor bepaalde bijzondere activiteiten moest je op voorhand een plekje reserveren. Zo was de vrijmetselaarsloge in Brugge op enkele minuten uitverkocht.

De redactie
Open Monumentendag

