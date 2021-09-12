Liefhebbers van architecturaal erfgoed kunnen deze editie echt hun hart ophalen. Er zijn dit jaar opvallend veel activiteiten die in lijn liggen met het thema 'in stijl'. Veel steden en gemeenten focussen op 'hun' bekende én minder bekende architecten.

In De Panne stellen een aantal belle epoquewoningen hun interieur open. In Ieper kan je bekijken in een van de eerste art-decowoningen: de architectenwoning van Paul Verbruggen.

