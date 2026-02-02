Dit jaar focust Open Monumentendag op kwetsbare monumenten en hoe die worden onderhouden en verzorgd, onder het thema 'In goede handen'. Zo komen bezoekers te weten hoe inspecties, onderhoud en rampenplannen monumenten behoeden voor schade of ander onheil.

Bezoekers kunnen zowel bekende als minder bekende plekken ontdekken in de gaststad tijdens Open Monumentendag. Ze kunnen terecht bij onder andere het Sint-Amandscollege, de Broeltorens, de Deelfabriek en het Baggaertshof. Daarnaast is er ook een fiets- en zoektocht langs kappelletjes en zetten verschillende vlassites de deuren open.