Kort­rijk is gast­stad voor Open Monu­men­ten­dag 2026

Open monumentendag 2

© Belga

Kortrijk is dit jaar de gaststad voor Open Monumentendag. Dat heeft Vlaams minister van Erfgoed Ben Weyts (N-VA) maandag bekendgemaakt. De 38ste editie van Open Monumentendag vindt plaats op 13 september. Het thema voor deze editie is 'In goede handen'.

Vorig jaar verwelkomde het erfgoedfeest van het jaar 400.000 bezoekers, verspreid over meer dan duizend activiteiten in 193 steden en gemeenten. Gaststad voor deze editie is Kortrijk. Dat onthulde minister Weyts maandag met een grote banner aan de iconische Kortrijkse Broeltorens, die ook het campagnebeeld vormen voor deze editie.

Open monumentendag 1

Onderhoud van kwetsbare monumenten

Dit jaar focust Open Monumentendag op kwetsbare monumenten en hoe die worden onderhouden en verzorgd, onder het thema 'In goede handen'. Zo komen bezoekers te weten hoe inspecties, onderhoud en rampenplannen monumenten behoeden voor schade of ander onheil.

Bezoekers kunnen zowel bekende als minder bekende plekken ontdekken in de gaststad tijdens Open Monumentendag. Ze kunnen terecht bij onder andere het Sint-Amandscollege, de Broeltorens, de Deelfabriek en het Baggaertshof. Daarnaast is er ook een fiets- en zoektocht langs kappelletjes en zetten verschillende vlassites de deuren open.

