Stad Brugge stond erop dat iedereen de monumenten kon bezoeken en daarom werden er meer locaties opengesteld: "We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen in optimale omstandigheden. Daarom waren er bewust meer locaties vrij te bezoeken, meestal met een gids. De 2.671 beschikbare reservatieplekken kenden een groot succes en waren snel volzet. Op de andere plekken was er voldoende capaciteit om duizenden mensen te laten genieten van een bezoek", aldus Schepen van Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Sport Franky Demon

Succesvolle editie

Zowel het gevarieerde programma als ideale weersomstandigheden zorgden voor een grote opkomst. “Op zaterdagnamiddag hadden we op diverse plekken al meer bezoekers dan verwacht en zondagmorgen stonden mensen soms al een half uur op voorhand aan te schuiven. Er is ook een mooie mix van allerlei leeftijden en van Bruggelingen en bezoekers die speciaal voor dit weekend naar Brugge komen”, zegt schepen Franky Demon.

Heel veel bezoekers kwamen naar het hospitaal van de Potterie, de Sint-Jozefkliniek, het internaat van het Engels klooster, de renaissanceschouw van het Brugse Vrije en zelfs voor kleinere locaties zoals hotel Goezeput. Aan de Poortersloge, het Belfort en het Begijnhof maakten toeristen van de gelegenheid gebruik om aan te sluiten bij het programma. “Met meer dan 14.000 bezoekers kunnen we dus spreken van een zeer succesvolle editie”, aldus schepen Franky Demon.