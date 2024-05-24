Archeologen graven verder naar de oorsprong van de Vroonhofsite en vinden ijskelder uit 19de eeuw
Sinds kort zijn er weer archeologische werken op de Vroonhofsite in Poperinge. Bij de aanleg van een nieuwe opgravingsput werd de onderzijde van een ijskelder teruggevonden.
De ijskelder heeft de vorm van een sleutelgat en ligt vlak naast de Vleterbeek. In de winter kon het ijs uit de beek of één van de naastliggende grachten worden gehakt om op te slaan in de ijskelder. De datering van deze kelder is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk kan hij in verband gebracht worden met de brouwerij die zich tijdens de 19de eeuw aan de voorzijde van de Vroonhofsite bevond.
Al eerder onderzoek in 2024
In de zomer van 2024 moest het archeologisch onderzoek op de Vroonhofsite stilgelegd worden door een te hoge waterstand en extra onderzoek naar mogelijke vervuiling van de bodem. Sinds eind september zijn de archeologen van Ruben Willaert nv weer aan de slag. Het onderzoek concentreert zich momenteel op het achterste gedeelte van het terrein, dat tot en met het midden van de 20ste eeuw een laaggelegen gebied was met weides langs de Vleterbeek. In deze zone onderzoeken archeologen vooral de evolutie van de Vleterbeekvallei en de aansluitende grachten.
De archeologen nemen het brede publiek morgen mee naar de geschiedenis van de stad. Er zijn rondleidingen om 15u30 en om 17 u.