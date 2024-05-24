17°C
Aanmelden
Nieuws
Poperinge

Arche­o­lo­gen gra­ven ver­der naar de oor­sprong van de Vroon­hof­si­te en vin­den ijs­kel­der uit 19de eeuw

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Sinds kort zijn er weer archeologische werken op de Vroonhofsite in Poperinge. Bij de aanleg van een nieuwe opgravingsput werd de onderzijde van een ijskelder teruggevonden.

De ijskelder heeft de vorm van een sleutelgat en ligt vlak naast de Vleterbeek. In de winter kon het ijs uit de beek of één van de naastliggende grachten worden gehakt om op te slaan in de ijskelder. De datering van deze kelder is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk kan hij in verband gebracht worden met de brouwerij die zich tijdens de 19de eeuw aan de voorzijde van de Vroonhofsite bevond.

Al eerder onderzoek in 2024

In de zomer van 2024 moest het archeologisch onderzoek op de Vroonhofsite stilgelegd worden door een te hoge waterstand en extra onderzoek naar mogelijke vervuiling van de bodem. Sinds eind september zijn de archeologen van Ruben Willaert nv weer aan de slag. Het onderzoek concentreert zich momenteel op het achterste gedeelte van het terrein, dat tot en met het midden van de 20ste eeuw een laaggelegen gebied was met weides langs de Vleterbeek. In deze zone onderzoeken archeologen vooral de evolutie van de Vleterbeekvallei en de aansluitende grachten.

De archeologen nemen het brede publiek morgen mee naar de geschiedenis van de stad. Er zijn rondleidingen om 15u30 en om 17 u.

Vroonhof opgravingen
Nieuws

Archeologen op zoek naar restanten van Het Vroonhof in Poperinge
Archeo1
Archeo2
Ijskelder
Archeo4
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Archeologie

Meest gelezen

Drone trompet 02
Nieuws

Drie jaar hinder en omrijden is voorbij: vandaag is trompetaansluiting volledig afgewerkt
Koets 01
Nieuws
Update

VIDEO - Paard slaat op hol op Markt Brugge, koetsier zwaargewond
Clarebout 01
Nieuws
Update

Staking bij Clarebout Potatoes: werknemers willen deeltje van riant overnamebedrag

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Adornesdomein 50

Vlaanderen investeert in drie Brugse erfgoedparels
Elizio Masson sommelier 2

Elizio Masson van Hof van Cleve verkozen tot beste sommelier van België
Tim Boury

Tim Boury bekroond met hoogste onderscheiding bij Best Chef Awards
Hannelore bedert

Hannelore Bedert brengt ‘Kom naar huis’ voor het eerst live tijdens Reveil
Gebouwonserfdeel

Halvering subsidie bedreigt Ons Erfdeel: "Mes op de keel"
Malpertuis

Viviane De Muynck en Els Dottermans in 'De Jaren' in Malpertuis
Aanmelden