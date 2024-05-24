In de zomer van 2024 moest het archeologisch onderzoek op de Vroonhofsite stilgelegd worden door een te hoge waterstand en extra onderzoek naar mogelijke vervuiling van de bodem. Sinds eind september zijn de archeologen van Ruben Willaert nv weer aan de slag. Het onderzoek concentreert zich momenteel op het achterste gedeelte van het terrein, dat tot en met het midden van de 20ste eeuw een laaggelegen gebied was met weides langs de Vleterbeek. In deze zone onderzoeken archeologen vooral de evolutie van de Vleterbeekvallei en de aansluitende grachten.

De archeologen nemen het brede publiek morgen mee naar de geschiedenis van de stad. Er zijn rondleidingen om 15u30 en om 17 u.