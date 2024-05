Tot nu toe zijn in proefsleuven sporen en verkleuringen gevonden die verwijzen naar de aanwezigheid van muren, grachten, en ook de Vleterbeek. Maar de archeologen hopen vooral op restanten van Het Vroonhof. Dat was er zeker al in de 17de eeuw, maar dit archeologisch onderzoek kan aantonen dat het veel ouder is, misschien zelfs 1.000 jaar ouder.

“Vooraan, op het noordelijk deel van het terrein, verwachten we gebouwresten van de proosdij, Het Vroonhof. Dat is een afgesloten stuk land van de heer, en daar hopen we ook de muurresten van te vinden”, legt Marie Lefere van Restauratie en Archeologie Ruben Willaert uit.