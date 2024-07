"Ik heb heel veel de gemeenteraad verlaten," zegt Dumarey. "Een tiental keer. En meer dan honderd keer het schepencollege. Ik ben ervan overtuigd dat ik correct gehandeld heb en dat ik recht in mijn schoenen sta. Maar het was op dat moment de beste keuze om een stapje opzij te zetten."

Intussen is Romina Vanhooren acht maanden burgemeester van Oudenburg. Zij krijgt de tweede plaats op de nieuwe lijst en steunt dit. Maar van haar zelf horen we dat niet. Dumarey reageert in haar plaats: "Wij hebben samen die beslissing genomen. Mijn bestuur stond unaniem achter deze keuze. We hebben de afgelopen zes jaar een prachtige tandem gevormd."