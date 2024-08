De vakbonden van De Lijn staken vandaag aan de kust en in de regio Westhoek. Daardoor zal maar een op de tien kusttrams rijden. De vakbonden leggen het werk neer uit onvrede met bepaalde arbeidsomstandigheden. Aan de stelplaats in Oostende staat een stakingspiket. Om 8 uur vanmorgen was maar één kusttram uitgereden.