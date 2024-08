Ook de vakbonden zijn teleurgesteld dat er geen oplossing uit de bus kwam tijdens het overleg. "We hadden gehoopt dat er een opening zou zijn, maar die was niet groot genoeg om over te gaan tot verder overleg en om af te zien van een staking", zegt Stan Reusen (ACOD TBM). "We vragen een substantiële extra inspanning om chauffeurs aan te werven en die is voorlopig onvoldoende."

Volgens de vakbond kwam de vraag tot staken van op de werkvloer. "De mensen zijn het echt beu. Er wordt te veel tijd en energie geïnvesteerd in kleine zaken. Zo worden chauffeurs gecontroleerd of ze hun fluohesje wel juist aanhebben en wordt er met een speedgun gemeten of de toegelaten snelheden wel worden nageleefd. Er zou beter tijd en energie gaan naar het personeelstekort en de uitbetaling van overuren."