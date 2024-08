Tel daarbij een nieuw geval van agressie tegen een chauffeur in de nacht van woensdag op donderdag en dat is volgens Stan Reusen "de spreekwoordelijke druppel". "Agressie is nooit goed te praten. Maar wanneer er ritten geschrapt worden door een gebrek aan personeel of door problemen met het materieel, als de trams overvol zitten, als de bus veel te laat komt of helemaal niet komt,... dan groeien de frustraties bij het personeel en dan zijn het vaak de chauffeurs en controleurs die het als eerste aanspreekpunt moeten ontgelden. Het personeel is dat beu", legt Reusen uit aan Belga.

De vakbonden willen niet alleen dat de directie forser optreedt tegen de gevallen van zinloos geweld, maar dat ook enkele aanslepende problemen (bv. het personeelstekort of de snelheidscontroles) worden aangepakt. "Voorlopig krijgen we de indruk dat de directie die zaken minimaliseert of van zich afschuift", klinkt het.