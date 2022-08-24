Inwoners en betrokkenen zijn via bevragingen, dorpswandelingen en overleg geraadpleegd, met nadruk op veiligheid voor fietsers en leefbaarheid in dorpen zoals Brielen. De ambitienota combineert randvoorwaarden en gewenste verbeteringen en vormt de basis voor verdere planning.

De volgende stap is het onderzoeken van mogelijke tracés, waarbij de beste alternatieven verder worden uitgewerkt. "Burgers en stakeholders blijven actief betrokken om keuzes af te stemmen op de realiteit en bredere maatschappelijke belangen," zegt agentschap Wegen en Verkeer.