Tijdens fase 2 van de werken zal er hinder zijn voor het verkeer. De hinder voor fietsers blijft dezelfde als vandaag: fietsers tussen Ieper en Veurne volgen in beide richtingen een veilige omleiding via de Sint-Rijkersstraat (N319), Rozendaalstraat (N319), Vaartstraat en de Koning Albert I laan (N390). Reizigers van het openbaar vervoer plannen hun reis het best via delijn.be/routeplanner of de app van De Lijn.

Gemotoriseerd verkeer rijdt vanaf 15 november op de hoofdweg van de Ieperse Steenweg. Op het afgewerkte deel mag het verkeer 70 km/u rijden, in de werkzone is dat 50 km/u.

De ventweg ter hoogte van de Krommegracht zal gesloten zijn: inwoners rijden om via de Gouden-Hoofdstraat en de Molendreef.

Daarnaast is de aansluiting van de Ieperse Steenweg met de Presendestraat afgesloten voor het verkeer: verkeer tussen Ieper en Bulskamp volgt in beide richtingen een omleiding via de Beauvoordestraat, Kwadestraat, Gouden-Hoofdstraat en de Ieperse Steenweg. Verkeer tussen Veurne en Bulskamp rijdt om via de Bulskampstraat.