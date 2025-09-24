Vleteren Ieper

Vlaan­de­ren biedt vijf denk­pis­tes aan voor vei­li­ger en leef­baar­der N8 tus­sen Vle­te­ren en Ieper

De Vlaamse overheid onderzoekt hoe de N8 tussen Vleteren en Ieper veiliger, vlotter en leefbaarder kan worden. De voorbije maanden werden alle mogelijke oplossingen in beeld gebracht, van een herinrichting van de bestaande weg tot een volledig nieuw tracé.

De mogelijke oplossingen zijn gegroepeerd in vijf denkrichtingen:

1. De N8 optimaliseren op zijn huidige ligging over de volledige lengte tussen Vleteren en Ieper;

2. De N8 optimaliseren op zijn huidige ligging, met een omleidingsweg rond één of meer van de dorpen Brielen, Elverdinge en Woesten;

3. Een nieuwe weg aanleggen tussen de Noorderring (N38) en de bestaande N8;

4. Het verkeer via de Diksmuidseweg (N369) sturen en via een nieuwe weg terug naar de bestaande N8;

5. Het verkeer via de Noorderring (N38) en Poperinge sturen en via bestaande wegen terug naar de N8.

Nog niets beslist

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder: “We brengen alle mogelijkheden in kaart. De komende maanden onderzoeken we dan grondig de voor- en nadelen van elke oplossing, zodat we later met de Vlaamse Regering een onderbouwde keuze kunnen maken. Op vandaag is er dus nog niets beslist.”

Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Brouns: “Het onderzoeksgebied is overwegend landbouwgebied. Daarom is de impact op de landbouw een volwaardig onderdeel van het onderzoek. Maar ook de inpassing in het landschap en de klimaatrobuustheid van de omgeving wegen mee.”

Inwoners Brielen en Woesten vragen oplossingen voor druk verkeer op N8

Van 19 mei tot 18 juni kunnen burgers de voorstellen inkijken én bijkomende mogelijkheden aanbrengen. Het document inkijken kan digitaal via deze website of schriftelijk op het stad- of gemeentehuis van Ieper, Lo-Reninge, Poperinge of Vleteren. Daarnaast komt er een infomarkt op 19 en 21 mei in OC Den Elver in Elverdinge.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

