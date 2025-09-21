17°C
Inwo­ners Brie­len en Woes­ten vra­gen oplos­sin­gen voor druk ver­keer op N8

De Vlaamse overheid zoekt samen met bewoners naar oplossingen voor de verkeersproblemen op de N8 tussen Woesten en Ieper. Tijdens participatiewandelingen mogen inwoners hun bezorgdheden en ideeën meegeven aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Vooral het zware vrachtverkeer door de dorpskernen baart zorgen.

In Brielen raast het doorgaand verkeer rakelings langs voetpaden en fietsers. “De dorpskern is heel smal. Als je dan fietsers hebt, wandelaars en zwaar vrachtverkeer, komt alles samen en dat is gevaarlijk”, zegt een bewoonster.

Buurtbewoonster

Buurtbewoonster

Vooral vrachtwagens moeten volgens de inwoners uit de dorpskern verdwijnen. Luc Depuydt stelt voor: “Die zware camions zouden moeten vertrekken uit Brielen en via Poperinge en Steenvoorde naar de kust rijden.” Ook Geert Degraeve ziet alternatieven: “Ze moeten geen nieuwe banen leggen. Er zijn al genoeg routes via Poperinge, de Diksmuidse weg of Langemark-Poelkapelle. Hier is toch niets meer, we hebben geen bakker of beenhouwer meer.”

Andere bewoners denken aan snelheidsbeperkingen of eenrichtingsverkeer. “Zo krijgen we meer ruimte voor fietsers”, zegt Kurt Vangheluwe.

Nog geen concrete plannen

Volgens AWV is er nog geen concreet plan voor het traject tussen Woesten en Ieper. “De bedoeling is dat we alle mogelijke tracés gaan toetsen aan een aantal argumenten en randvoorwaarden die ook bepaald worden door de mensen hier ter plaatse”, zegt Gert Vermeersch van het Agentschap Wegen en Verkeer.

De werken op de N8 tussen Alveringem en Veurne zijn intussen gedeeltelijk afgerond. Voor het stuk Alveringem-Woesten zijn de plannen al goedgekeurd. De komende dagen vinden participatiewandelingen plaats in Elverdinge en Woesten.

Stefaan Six

Stefaan Six
Celien Tanghe

Celien Tanghe
