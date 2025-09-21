Vooral vrachtwagens moeten volgens de inwoners uit de dorpskern verdwijnen. Luc Depuydt stelt voor: “Die zware camions zouden moeten vertrekken uit Brielen en via Poperinge en Steenvoorde naar de kust rijden.” Ook Geert Degraeve ziet alternatieven: “Ze moeten geen nieuwe banen leggen. Er zijn al genoeg routes via Poperinge, de Diksmuidse weg of Langemark-Poelkapelle. Hier is toch niets meer, we hebben geen bakker of beenhouwer meer.”

Andere bewoners denken aan snelheidsbeperkingen of eenrichtingsverkeer. “Zo krijgen we meer ruimte voor fietsers”, zegt Kurt Vangheluwe.