ALDI wil alle winkels zondag open tot 13:00 uur
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De vakbonden bij ALDI hebben vandaag uitleg gekregen over de zondagsopeningen die de discounter ambieert. Het is de bedoeling alle supermarkten in ons land op zondag open te houden tot 13:00 uur.
Het was voor het eerst dat de keten de vakbonden informeerde over de concrete plannen. Toen ALDI in april bekendmaakte dat het zondagsopeningen overwoog, leidde dat tot spontane stakingen.
Concreet wil ALDI alle winkels op zondag open houden van 08:30 uur tot 13:00 uur, bevestigt woordvoerder Jason Sevestre. Personeel zal daar op vrijwillige basis voor kunnen kiezen. Wie op zondag wil werken, zal daar een financiële toeslag voor krijgen of extra verlofuren. Op wettelijke feestdagen zullen de winkels niet open zijn. Wanneer precies de discounter wil starten met de zondagsopeningen is nog niet duidelijk.
Bedenkingen
De vakbonden werden maandag ingelicht over de plannen van ALDI. Echt overleg over de zondagopeningen is er nog niet geweest, zegt Koen Vanschoubroeck van ACV Puls. "We willen eerst enkele andere sociale dossiers afsluiten", aldus de vakbondsman.
Niettemin heeft ACV al enkele bedenkingen bij de voorstellen. "Ze willen de winkels openhouden tot 13:00 uur. Maar de arbeidswetgeving verbiedt dat winkels op zondag na 12:00 uur de deuren openen", zegt Vanschoubroeck. "Er is ook sprake om de winkels te laten openhouden door één werknemer en een jobstudent, wat door het personeel op hoongelach werd onthaald."
Moeilijk tegen te houden
Volgens de vrije vakbond SYNOVA wordt een akkoord over zondagsopeningen niet evident en zal dat ook niet voor de zomer zijn, maar zijn er in principe ook "geen grote struikelblokken", zegt sectorverantwoordelijke Wilson Wellens. "De mensen zijn opgelucht dat het op vrijwillige basis is. We staan er niet voor te springen, maar zondagsopeningen zijn moeilijk tegen te houden. En voor sommige werknemers zijn ze interessant."
Nieuw overleg is gepland op 29 juni.