Bedenkingen

De vakbonden werden maandag ingelicht over de plannen van ALDI. Echt overleg over de zondagopeningen is er nog niet geweest, zegt Koen Vanschoubroeck van ACV Puls. "We willen eerst enkele andere sociale dossiers afsluiten", aldus de vakbondsman.

Niettemin heeft ACV al enkele bedenkingen bij de voorstellen. "Ze willen de winkels openhouden tot 13:00 uur. Maar de arbeidswetgeving verbiedt dat winkels op zondag na 12:00 uur de deuren openen", zegt Vanschoubroeck. "Er is ook sprake om de winkels te laten openhouden door één werknemer en een jobstudent, wat door het personeel op hoongelach werd onthaald."

Moeilijk tegen te houden

Volgens de vrije vakbond SYNOVA wordt een akkoord over zondagsopeningen niet evident en zal dat ook niet voor de zomer zijn, maar zijn er in principe ook "geen grote struikelblokken", zegt sectorverantwoordelijke Wilson Wellens. "De mensen zijn opgelucht dat het op vrijwillige basis is. We staan er niet voor te springen, maar zondagsopeningen zijn moeilijk tegen te houden. En voor sommige werknemers zijn ze interessant."

Nieuw overleg is gepland op 29 juni.