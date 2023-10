Om half een vanmiddag komt het voltallige personeel van het ziekenhuis naar buiten: van dokters en verplegers tot mensen van de technische dienst of het onthaal. En allemaal hebben ze een kaars in hun handen. Hun manier om afscheid te nemen van het ziekenhuis én van elkaar. Want door de fusie moeten sommige werknemers vanaf morgen in AZ Damiaan aan de slag.