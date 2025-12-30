Volgens de burgemeester mag er voorlopig enkel gewerkt worden om de veiligheid en stabiliteit van het gebouw te garanderen. “We verwachten van de bouwheer dat de bouwvergunning gerespecteerd wordt en uitgevoerd wordt zoals ze is afgeleverd”, klinkt het.

Hoelang de werken stilliggen, is nog onduidelijk. De afvoer van het puin is voorlopig verboden, zodat onderzocht kan worden wat eventueel heropgebouwd kan worden. “In het beste geval kunnen de afgebroken delen opnieuw opgebouwd worden”, zegt Coudyser. “Dat gebeurde eerder al bij een gelijkaardige overtreding in de Kustlaan, waar alles steen voor steen is hersteld.”