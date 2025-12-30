2°C
Aanmelden
Nieuws
Knokke-Heist

Afbraak hotel The Mem­linc in Knok­ke-Heist stil­ge­legd na bouwovertreding

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Knokke-Heist zijn de afbraakwerken van het iconische hotel The Memlinc stilgelegd. Bij de sloop van het beschermde gebouw werd meer afgebroken dan toegestaan. Wat onterecht verdween, zal eerst heropgebouwd moeten worden voor de werken kunnen hervatten.

De afbraak van hotel The Memlinc aan het Albertplein ligt sinds deze week stil na een bouwovertreding. Het hotel sloot in maart vorig jaar de deuren en maakt plaats voor een nieuwbouwproject met 17 luxeflats. Omdat het gebouw beschermd is, moesten de voor- en zijgevels grotendeels geïntegreerd worden in het nieuwe project.

“Een stuk van de gevel die bewaard moest blijven, is verdwenen. Dat is een duidelijke overtreding.”

Cathy Coudyser, burgemeester Knokke-Heist

Bij een controle vlak voor de kerstvakantie stelde de gemeente vast dat een deel van die gevels toch mee afgebroken was. “Een stuk van de gevel die bewaard moest blijven, is verdwenen. Dat is een duidelijke overtreding”, zegt burgemeester Cathy Coudyser. “We hebben daarom onmiddellijk na de kerstvakantie de werken stilgelegd.”

Heropbouwen?

Volgens de burgemeester mag er voorlopig enkel gewerkt worden om de veiligheid en stabiliteit van het gebouw te garanderen. “We verwachten van de bouwheer dat de bouwvergunning gerespecteerd wordt en uitgevoerd wordt zoals ze is afgeleverd”, klinkt het.

Hoelang de werken stilliggen, is nog onduidelijk. De afvoer van het puin is voorlopig verboden, zodat onderzocht kan worden wat eventueel heropgebouwd kan worden. “In het beste geval kunnen de afgebroken delen opnieuw opgebouwd worden”, zegt Coudyser. “Dat gebeurde eerder al bij een gelijkaardige overtreding in de Kustlaan, waar alles steen voor steen is hersteld.”

The memlinc 2
Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Bouwovertreding

Meest gelezen

Zoekactie kortemark 02
Nieuws

Vermiste man (37) samen met hond dood teruggevonden in Kortemark
Ongeval Brugge gevel 1
Nieuws

Inzittenden filmen eigen crash tegen woning in Assebroek en delen beelden online
Spoeddienst AZ Sint Ja
Nieuws
Update

"We hebben dit nog maar zelden gezien": spoeddienst in Brugge loopt overvol na spekgladde ochtend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

CIC Sint Andries

Brugge verleent vergunning voor Cultureel Islamitisch Centrum in Sint-Andries
Ellen Moons

Belgische professor Ellen is nieuwe secretaris-generaal van Zweedse Koninklijke Academie voor wetenschappen
Dierentransport

Transportbedrijf uit Houthulst krijgt vergunning terug na schorsing wegens dierenleed
Ongeval motorrijder Brugge

Motard (35) veroordeeld na inhaalmanoeuvre met dodelijke afloop in Brugge
Politie

Harelbeke grijpt in na zware overlast door jongeren tijdens nieuwjaarsnacht
Wintersfeer Damme

Wintersfeer in Damme verwelkomde recordaantal van 14.000 bezoekers
Aanmelden