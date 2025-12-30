Afbraak hotel The Memlinc in Knokke-Heist stilgelegd na bouwovertreding
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Knokke-Heist zijn de afbraakwerken van het iconische hotel The Memlinc stilgelegd. Bij de sloop van het beschermde gebouw werd meer afgebroken dan toegestaan. Wat onterecht verdween, zal eerst heropgebouwd moeten worden voor de werken kunnen hervatten.
De afbraak van hotel The Memlinc aan het Albertplein ligt sinds deze week stil na een bouwovertreding. Het hotel sloot in maart vorig jaar de deuren en maakt plaats voor een nieuwbouwproject met 17 luxeflats. Omdat het gebouw beschermd is, moesten de voor- en zijgevels grotendeels geïntegreerd worden in het nieuwe project.
“Een stuk van de gevel die bewaard moest blijven, is verdwenen. Dat is een duidelijke overtreding.”
Bij een controle vlak voor de kerstvakantie stelde de gemeente vast dat een deel van die gevels toch mee afgebroken was. “Een stuk van de gevel die bewaard moest blijven, is verdwenen. Dat is een duidelijke overtreding”, zegt burgemeester Cathy Coudyser. “We hebben daarom onmiddellijk na de kerstvakantie de werken stilgelegd.”
Heropbouwen?
Volgens de burgemeester mag er voorlopig enkel gewerkt worden om de veiligheid en stabiliteit van het gebouw te garanderen. “We verwachten van de bouwheer dat de bouwvergunning gerespecteerd wordt en uitgevoerd wordt zoals ze is afgeleverd”, klinkt het.
Hoelang de werken stilliggen, is nog onduidelijk. De afvoer van het puin is voorlopig verboden, zodat onderzocht kan worden wat eventueel heropgebouwd kan worden. “In het beste geval kunnen de afgebroken delen opnieuw opgebouwd worden”, zegt Coudyser. “Dat gebeurde eerder al bij een gelijkaardige overtreding in de Kustlaan, waar alles steen voor steen is hersteld.”