De Vlaamse Woonzaak, een organisatie die strijdt voor een rechtvaardig woonbeleid, heeft vanochtend prikacties gehouden, ook in onze provincie. Dat was zo in Oostende, Brugge en Kortrijk. Met de actie 'Halte Wachtlijstlaan' bezetten ze bushaltes. Wie recht heeft op een sociale woning moet nu meer dan 4 jaar wachten en dat is volgens de Woonzaak veel te lang.