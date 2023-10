Acht gemeenten bieden samen hulp aan digitaal kwetsbare inwoners

Het project bestaat uit twee onderdelen. Zo worden er Digipunten ingericht waar iedereen terecht kan met vragen. "Elke gemeente heeft in de lokale bibliotheek een Digipunt dat op bepaalde tijdstippen open is. Er zijn momenteel al 25 Digipunten", klinkt het. Verder is er ook digitale ondersteuning aan huis. Daarvoor moeten inwoners een afspraak maken via een maatschappelijk werker of via een medewerker van de bibliotheek.