In het schooljaar 2023-2024 waren bijna 77.000 Vlaamse leerlingen minstens 30 halve dagen afwezig wegens ziekte. In West-Vlaanderen gaat het basisonderwijs er zelfs sneller op achteruit dan gemiddeld in Vlaanderen. Op vijf jaar tijd steeg het aantal langdurig zieke kinderen er met 82%, vooral door een verdubbeling in het buitengewoon basisonderwijs. In het secundair onderwijs bleef de stijging in onze provincie iets beperkter.