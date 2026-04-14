20°C
Aanmelden
Nieuws
Middelkerke

Aan­ge­spoeld lichaam in duik­pak in Wes­ten­de blijkt 82-jari­ge Brit

Lichaam in duikpak aangespoeld in Westende: "Voorbijganger merkte lichaam op"

In het onderzoek naar een aangespoeld lichaam op het strand van Westende (Middelkerke) is een 82-jarige Brit als slachtoffer geïdentificeerd. Dat meldt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. Het slachtoffer werd op 31 maart in een duikpak aangetroffen door een voorbijganger. 

Het levenloze lichaam werd op dinsdag 31 maart rond 8.30 uur door een wandelaar aangetroffen op het strand van Westende (Middelkerke). Het bleek te gaan om een man die een duikpak droeg. Het parket stelde een wetsdokter aan om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Daarnaast werd ook alles in het werk gesteld om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen. 

Nu bevestigt het parket West-Vlaanderen dat de identiteit van de man bekend is. "Het gaat om een 82-jarige man uit het Verenigd Koninkrijk", klonk het bij persmagistraat Annelies Verstraete. "Hij was daar als vermist opgegeven. De familie van de man is al op de hoogte."

De redactie

Meest gelezen

Vives2
Nieuws
Update

Docent Vives (34) sterft bij arbeidsongeval in Maaklab Kortrijk
Opruim- en afbraakwerken gestart na verwoestende huisbrand in Eernegem
Nieuws
Update

Huis in Eer­ne­gem onbe­woon­baar na zwa­re brand: opruim- en afbraakwerken gestart
Zware brand in Chinees restaurant 'China Garden' in Veurne: "Hou ramen en deuren gesloten"
Nieuws
Update

Zware brand in Chinees restaurant in Veurne is onder controle

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Whats App Image 2026 04 17 at 16 57 12

Man (90) overleden na mogelijk gevecht met andere bejaarde in WZC Rustenhove in Ledegem: "We zijn erg onder de indruk"
Transmigranten boot illustratie

Federale politiediensten blijven lokale collega's ondersteunen in strijd tegen mensensmokkel en transmigratie
Refurbished windmolen uit Ierland krijgt tweede leven bij Imog in Moen

Refurbished windmolen uit Ierland krijgt tweede leven bij Imog in Moen: "Beperkte hinder op vlak van slagschaduw en geluid"
De zande 1

Nieuwe leefgroep in De Zande: meer zorg en begeleiding voor jongeren met zware noden
Stad Brugge investeert verder in kunstgrasvelden

Stad Brugge investeert verder in kunstgrasvelden: "Sporten in bijna alle weersomstandigheden blijft zo mogelijk"
Kantoorgebouw van Barco in Kortrijk beklad met rode verf

KIJK. Kantoorgebouw van Barco in Kortrijk beklad met rode verf
Aanmelden