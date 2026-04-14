Het levenloze lichaam werd op dinsdag 31 maart rond 8.30 uur door een wandelaar aangetroffen op het strand van Westende (Middelkerke). Het bleek te gaan om een man die een duikpak droeg. Het parket stelde een wetsdokter aan om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Daarnaast werd ook alles in het werk gesteld om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen.

