Aangespoeld lichaam in duikpak in Westende blijkt 82-jarige Brit
In het onderzoek naar een aangespoeld lichaam op het strand van Westende (Middelkerke) is een 82-jarige Brit als slachtoffer geïdentificeerd. Dat meldt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. Het slachtoffer werd op 31 maart in een duikpak aangetroffen door een voorbijganger.
Het levenloze lichaam werd op dinsdag 31 maart rond 8.30 uur door een wandelaar aangetroffen op het strand van Westende (Middelkerke). Het bleek te gaan om een man die een duikpak droeg. Het parket stelde een wetsdokter aan om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Daarnaast werd ook alles in het werk gesteld om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen.
Nu bevestigt het parket West-Vlaanderen dat de identiteit van de man bekend is. "Het gaat om een 82-jarige man uit het Verenigd Koninkrijk", klonk het bij persmagistraat Annelies Verstraete. "Hij was daar als vermist opgegeven. De familie van de man is al op de hoogte."