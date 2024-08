De vakbonden organiseren de actie uit onvrede met bepaalde arbeidsomstandigheden. De bonden voeren actie aan de kust en in de regio Westhoek. Intussen is duidelijk welk effect de actie zal hebben op de dienstverlening.

Bij de kusttram rijdt een op de tien trams. In de regio Oostende zullen gemiddeld twee op de tien bussen rijden en in de regio Westhoek zullen gemiddeld zes op de tien bussen rijden.

De ritten die kunnen doorgaan zijn te zien op de website en in de app. Ritten die niet rijden, worden niet getoond. "Door eventuele onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat er nog meer ritten niet rijden. Daardoor kunnen er minieme verschillen zijn tussen de communicatie vooraf en de realiteit op de dag van de actie of staking", klinkt het bij De Lijn.