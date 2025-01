Dat schrijft Het Laatste Nieuws en De Morgen.

De advocaten Walter Van Steenbrugge en Christine Mussche hebben voor Mensenrechten in de Kerk, de vzw die opkomt voor tientallen overlevers van seksueel misbruik in de pastorale sfeer, een deurwaarder naar Franco Coppola gestuurd. Hij is de apostolische nuntius bij het koninkrijk België, de vertegenwoordiger van de paus in ons land. "Zo hebben we het bewijs dat degene aan wie de mededeling is gedaan de mededeling heeft ontvangen", verduidelijkt Van Steenbrugge.