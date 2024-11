Bisschop Lode Aerts roept op tot meer aandacht voor de slachtoffers van seksueel misbruik: “Het is een dag die ons in de kerk ook helpt. Er zijn vreselijke dingen gebeurd en het is noodzakelijk dat we ons daarvan bewust blijven. We moeten meeleven met de slachtoffers, al die mensen die zoveel hebben geleden, en we moeten ons inzetten voor een betere en veiligere Kerk.”