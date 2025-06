“Voor veel mensen is een pakjesautomaat in de buurt enorm handig”, zegt federaal Vooruit parlementslid Axel Weydts uit Kortrijk. “Zo kan je er, na de rush van een lange werkdag, makkelijk terecht om je pakjes nog af te halen, op jouw tempo en wanneer het jou past. Toch zijn er nog 41 Vlaamse gemeenten die geen pakjesautomaat in de buurt hebben, ook bij ons in West-Vlaanderen. Daar wil Vooruit met dit wetsvoorstel verandering in brengen. Met minstens 1 pakjesautomaat per gemeente kan iedereen terecht bij een pakjesautomaat in de buurt.”

Investeren in pakjesautomaten leidt ook tot een vermindering van het aantal gereden kilometers. “Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook aangenaam voor de rust in je buurt. Dankzij die nabije dienstverlening gaan ook meer mensen hun pakje te voet of met de fiets afhalen.”