Defensie stevig verankerd in West-Vlaanderen, dat ook meer jongeren aantrekt
West-Vlaanderen blijft een belangrijke pijler binnen de Belgische defensie. Dat blijkt uit cijfers die federaal parlementslid Axel Weydts (Vooruit) opvroeg bij de minister van Defensie. De provincie telt bijna 2.800 militairen en ziet ook de interesse van jongeren in een carrière bij defensie sterk toenemen.
De provincie West-Vlaanderen telt vandaag 2.813 militairen, onder wie 456 reservisten en 143 burgers. Daarnaast beschikt de provincie over een uitgebreide defensie-infrastructuur: zes kazernes, binnenkort opnieuw zeven met de heropening van de kazerne in Ieper, twee antenneparken, een oefenterrein, het provinciecommando, een marinebasis en een vliegveld.
Volgens federaal parlementslid Axel Weydts, zelf voormalig beroepsofficier en actief als reserveofficier, onderstrepen de cijfers het belang van een gespreide defensie-aanwezigheid. “Die spreiding komt ook firma’s en bedrijven uit de regio ten goede. Dat is goed voor onze veiligheid, onze werkgelegenheid en uiteindelijk ook onze koopkracht”, zegt Weydts.
Meer jongeren kiezen voor defensie
Opvallend is de groeiende interesse van West-Vlaamse jongeren in defensie. In 2020 telde de provincie 731 actieve en 46 reserve jonge militairen. In 2024 steeg dat aantal naar 1.179 actieve en 217 reserve jonge militairen.
"Jongeren zijn heel erg begaan met onze veiligheidssituatie, dat is duidelijk en ook bewonderenswaardig."
Volgens Weydts is defensie bovendien meer dan alleen gevechtsfuncties. “Defensie zoekt ook technische profielen, zoals ingenieurs en ICT’ers. Wat mij vooral plezier doet, is het enthousiasme van onze West-Vlaamse jongeren. Zij zijn heel erg begaan met onze veiligheidssituatie, dat is duidelijk en ook bewonderenswaardig.”