De provincie West-Vlaanderen telt vandaag 2.813 militairen, onder wie 456 reservisten en 143 burgers. Daarnaast beschikt de provincie over een uitgebreide defensie-infrastructuur: zes kazernes, binnenkort opnieuw zeven met de heropening van de kazerne in Ieper, twee antenneparken, een oefenterrein, het provinciecommando, een marinebasis en een vliegveld.

Volgens federaal parlementslid Axel Weydts, zelf voormalig beroepsofficier en actief als reserveofficier, onderstrepen de cijfers het belang van een gespreide defensie-aanwezigheid. “Die spreiding komt ook firma’s en bedrijven uit de regio ten goede. Dat is goed voor onze veiligheid, onze werkgelegenheid en uiteindelijk ook onze koopkracht”, zegt Weydts.