Axel Weydts is 42 jaar en was eerste opvolger van Vooruit bij de verkiezingen van juni. Hij is intussen bijna tien jaar schepen in Kortrijk. Momenteel is hij bevoegd voor mobiliteit en openbare werken. Weydts is niet van plan om Kortrijk los te laten nu hij ook in Brussel zit. Bij de lokale verkiezingen staat hij op plaats 5.