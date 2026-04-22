In februari 2023 hebben enkele supporters van AA Gent de middencirkel in het Jan Breydelstadion van Club Brugge gebrandmerkt met 9K, een verwijzing naar de postcode van Gent. Daarnaast spoten ze ook graffiti met beledigingen op de muren van het stadion en bekladden ze de doelpalen met blauwe verf. Club Brugge en de stad zelf dienden klacht in.

De Brugse voetbalcel kon uiteindelijk alle verdachten identificeren. Ze werden, in opdracht van de onderzoeksrechter, thuis opgepakt en voor verhoor meegenomen. Maandagvoormiddag werden ze uiteindelijk veroordeeld tot werkstraffen en een stadionverbod. De schade werd eerst op enkele tienduizenden euro’s geraamd, maar bleef beperkt tot 3.500 euro.