7 sup­por­ters van AA Gent ver­oor­deeld na van­da­lis­me in Jan Brey­del­sta­di­on van Club Brugge

7 supporters van AA Gent veroordeeld na vandalisme in Jan Breydelstadion van Club Brugge

Zeven supporters van voetbalclub AA Gent zijn maandagvoormiddag veroordeeld voor vandalisme in het Jan Breydelstadion van Club Brugge. In februari 2023 brandmerkten ze de middencirkel met “9K”, spoten ze beledigende graffiti op de stadionmuren en bekladden ze de doelpalen met blauwe verf.

In februari 2023 hebben enkele supporters van AA Gent de middencirkel in het Jan Breydelstadion van Club Brugge gebrandmerkt met 9K, een verwijzing naar de postcode van Gent. Daarnaast spoten ze ook graffiti met beledigingen op de muren van het stadion en bekladden ze de doelpalen met blauwe verf. Club Brugge en de stad zelf dienden klacht in. 

De Brugse voetbalcel kon uiteindelijk alle verdachten identificeren. Ze werden, in opdracht van de onderzoeksrechter, thuis opgepakt en voor verhoor meegenomen. Maandagvoormiddag werden ze uiteindelijk veroordeeld tot werkstraffen en een stadionverbod. De schade werd eerst op enkele tienduizenden euro’s geraamd, maar bleef beperkt tot 3.500 euro.

Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Davy Vercamer
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

